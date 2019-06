La iena Stefano Corti fa uno scherzo alla compagna Bianca Atzei: il video è virale

La cantante Bianca Atzei ha da poco ritrovato il sorriso e l'amore. Dopo la tormentata fine della storia con il campione di motociclismo Max Biaggi, da poche settimane ha ufficializzato la sua storia d'amore con la iena Stefano Corti, ex fidanzato della collega del programma di Italia 1 Veronica Ruggeri. La Atzei e Corti si stanno godendo la loro serenità, e pochi giorni fa sono stati a fare una gita sul Lago Maggiore. Dove hanno improvvisato una coreografia sulle note del tormentone "Baby Shark", che tuttavia è finita in maniera imprevedibile e piuttosto... bagnata! Vedere per credere.

Video Instagram @biancaatzei