Due chiacchiere tra papà e figlio (di 18 mesi) davanti la tv: il video è virale

Una conversazione davanti la tv tra padre e figlio quasi surreale. Il piccolo ha soli 18 mesi ma risponde prontamente al papà che gli chiede: «Devono lavorare su questo, vero?», chiede il padre. E lui risponde sicuro: «sì». «Ma hai capito tutto?» chiede quindi l’uomo. «No» è la risposta del piccolo e poi la conversazione va avanti per alcuni minuti con il padre che fa domande e il bimbo che replica con suoni e parole senza senso. Il video postato su Facebook da Shanieke Pryor, il papà del bambino, è diventato nel giro di poco tempo virale, totalizzando oltre un milione di condivisioni in un paio di giorni. La scena è stata girata a Clarksville in Tennessee, negli Stati Uniti