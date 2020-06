Alex Zanardi, Sinisa Mihajlovic: «Esempio per tutti» VIDEO

BOLOGNA - «Vedo che negli ultimi due giorni la situazione è stabile: spero che si risolva tutto per il meglio. Per quello che è successo, per la forza che è riuscito a dare a tutte le persone, a tutta la gente con la sua voglia di vivere, la sua voglia di lottare è un esempio per tutti. Spero che questa situazione si risolva il meglio possibile: facciamo tutti il tifo per lui». Così, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juventus, l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha rivolto il suo pensiero ad Alex Zanardi.

«La partita di domani, se la vinceremo, tutti noi la dedicheremo a lui e al presidente Gazzoni che ci ha lasciato in questo periodo di Covid - ha aggiunto il tecnico serbo -: non ho avuto la fortuna di conoscerlo ma so che è stato un grande personaggio, un grande uomo, un grande presidente, amato da tutti. E’ il minimo giocare per loro e per tutti i tifosi» (video Youtube - Bologna Fc 1909).