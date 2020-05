Claudio Ferretti, addio storica voce Tutto il calcio minuto per minuto

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. E' morto a 77 anni Claudio Ferretti, giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo oltre che ex radiocronista sportivo italiano. Nato a Roma il 21 aprile 1943, figlio del noto radiocronista Mario Ferretti, entra alla Rai come collaboratore nel 1963 e viene assunto vincendo il concorso per radiotelecronisti del 1968.

Negli anni settanta e ottanta Claudio Ferretti è una delle voci più popolari della trasmissione Tutto il calcio minuto per minuto, sostituendo anche talvolta alla conduzione Roberto Bortoluzzi. Oltre al calcio, come inviato segue l’atletica, il pugilato e in particolare il ciclismo (video tratto da Youtube - mxmclassic).