Brindisi, violenta lite tra due donne e in 10 tentano di mettere pace: il video diventa virale

BRINDISI - Non era una mega rissa ma una lite tra due donne quella avvenuta in pieno centro, probabilmente per ragioni di natura sentimentale, nella serata di Giovedì. Le scene sono state riprese da alcuni residenti della zona che hanno anche avvisato le Forze dell’ordine dell’accaduto. Il video è diventato virale nel giro di pochi minuti.

Ad indagare sulla vicenda sono gli agenti della Sezione volanti della questura di Brindisi che, appena ricevuta la segnalazione si sono diretti sul posto. Una decina di persone, comprese le contendenti sono state identificate ed ora la posizione delle due è al vaglio.

Da quanto emerso la lite sarebbe nata per futili motivi attorno alle 20 quando un gruppo di ragazzi e ragazze si è ritrovato in un parcheggio condominiale di uno stabile di via Marco Pacuvio.

Tra le due sono volate parolacce e spintoni oltre a qualche schiaffo mentre diversi ragazzi della comitiva si sono impegnati nel separare le due ragazze entrambe ventenni.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118 per medicare una delle contendenti che se l’è cavata con qualche escoriazione. La posizione delle due ragazze è al vaglio anche se, non essendoci gli estremi, una eventuale procedura può essere avviata su querela di parte.

La bagarre tuttavia non è la prima che i residenti della zona sono costretti a subire. Non è la prima volta che in quell’area del centro storico si verificano liti e risse che i cittadini mal digeriscono. E più volte sono costretti a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine per segnalare episodi che coinvolgono prevalentemente giovanissimi.