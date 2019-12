Bomba a Brindisi: arriva l'esercito prima della grande evacuazione

Conto alla rovescia agli sgoccioli: Brindisi si prepara alla maxi evacuazione per consentire il disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto accanto all’Andromeda.

Gli artificieri del Genio Guastatori di Foggia entreranno in azione domenica mattina, non appena l’intera zona a rischio (i 1.617 metri dal luogo dove si trova la bomba) sarà sgomberata di uomini e mezzi.

Ieri, intanto, il Comune di Mesagne ha lanciato un invito ai brindisini: l’opportunità di visitare la vicina cittadina nelle ore necessarie al cessato allarme. In quest’ottica, l’Amministrazione guidata da Toni Matarrelli ha addirittura predisposto un programma di eventi - denominato “Brindisi-Mesagne km 0” - che prevede varie iniziative quali, tra le altre, un’area ludica nella Villa comunale, artisti di strada, teatrino di burattini, spettacolo di bolle giganti, film di animazione, mercatini e visite guidate presso il Castello. In più, colazione offerta presso uno dei bar convenzionati (il buono per la consumazione potrà essere ritirato presso l’infopoint della Villa comunale).

Passando ad oggi, invece, il programma di avvicinamento all’evento prevede una ulteriore conferenza stampa (ore 17), questa volta in Prefettura (sul cui sito sono pubblicate delle sintetiche note operative rivolte alla cittadinanza, con informazioni utili riferite alla procedura di evacuazione). «L’obiettivo - spiega una nota - è quello di esporre i punti salienti relativi alla pianificazione delle operazioni di disinnesco. Saanno presenti il Questore, il Comandante dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante della Guardia di Finanza, il Comandante dei Vigili del Fuoco, il Sindaco ed il Comandante della Polizia Locale, il referente dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, dell’Asl di Brindisi e del Servizio 118 dell’Asl.

Si punta, dunque, a non lasciare nulla al caso e, in tal senso, il Comune ha provveduto a diffondere gli opuscoli indicanti le prescrizioni più importanti da seguire anche in lingua inglese.



Per quanto concerne le scuole, un’apposita ordinanza del sindaco ha stabilito che i plessi e gli istituti scelti come punti di accoglienza resteranno chiusi il giorno successivo per la necessaria e opportuna sanificazione, mentre le quattro scuole che apriranno per consentire il pernottamento (la scuola di via Mantegna, 23 a Sant’Elia, la “Da Vinci” ai Cappuccini, la “Mameli” al Paradiso e la “Marinaio d’Italia” al Casale) rimarranno chiuse anche nella giornata di domani.



La macchina organizzativa delle misure di sicurezza coinvolge anche la Capitaneria di Porto che ha emanato un’ordinanza con la quale vieta l’ormeggio a qualsiasi unità navale presso le banchine portuali ricadenti all’interno dello specchio acqueo dalle 14 di domani sino alle 12,30 circa (o a termine esigenze) di domenica. Inoltre, vieta la navigazione e ogni altra attività marittima nello specchio acqueo del porto dalle 7 alle 12,30 di domenica. L’ordinanza, infine, prevede nella stessa ultima fascia oraria di domenica l’interdizione all’uso, al transito (veicolare e pedonale), alla presenza e alla sosta di persone e/o veicoli e ogni altra attività umana connessa, delle banchine, delle strade e dei piazzali adiacenti il porto.



Oggi, intanto, muove i primi passi il piano sanitario predisposto dall’Asl con il trasferimento delle persone affette da gravi patologie presso gli ospedali di Brindisi e provincia. Per il trasporto, è stato disposto il potenziamento fino a 23 ambulanze aggiuntive e 5 automediche, rispetto al dispositivo ordinario per le maxi-emergenze (12 e 5). La centrale operativa 118 sarà potenziata con 2 postazioni aggiuntive e presso l’area di parcheggio del “Perrino” saranno installati tre Pma (Posto Medico Avanzato) con 52 posti letto. Le farmacie aperte dalle 6 alle 20 di domenica saranno: “Raffaello snc” in piazza Raffaello (Sant’Elia); “Strippoli” in via Carducci (Paradiso); “Valzano” in via Duca degli Abruzzi (Casale) e “Strippoli” in largo Palermo (Casale). Le prime due faranno anche apertura notturna.