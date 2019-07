Ipogei di Canosa, viaggio negli Inferi e ritorno sui versi danteschi

CANOSA - È una tappa unica quella che il Teatro dell’Ade propone domani sera a Canosa, alle 21 all’interno della Domus romana di Colle Montescupolo, unicum nel panorama archeologico di Canosa. Andrà infatti in scena I Viaggiatori nell’Ade, una visita guidata teatralizzata itinerante, rientrante nel calendario dell’Estate Canosina 2019. L’evento è realizzato dalla Tango Renato-servizi per l’archeologia e il turismo, in collaborazione con la Fondazione archeologica canosina e con il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia.

Gli scavi hanno messo in luce una residenza dell’età augustea articolata secondo lo schema italico ad atrio. Sull’ampio atrio con impluvio centrale gravitano ambienti con soglie di calcare, muri in opera incerta e pavimenti decorati. Gli alzati presentano pitture parietali, non ancora sottoposte a restauro, con decorazioni geometriche e vegetali.

La compagnia teatrale, guidata da Gianluigi Belsito, in passato, ha messo in scena spettacoli vari, per grandi e piccini, tra i quali Il Mito delle Metamorfosi, presso il Parco archeologico di San Leucio, riscuotendo enorme successo con la partecipazione del Touring Club Italiano e della console Luciana Doronzo.

Ne I Viaggiatori nell’Ade, il primo ad accogliere il pubblico sarà Dante (Gianluigi Belsito), che traghetterà gli spettatori nel regno dell’Oltretomba incontrando Paolo e Francesca (Maria Lanciano); poi Enea che arriverà negli Inferi trovando Didone, la regina fenicia suicida per colpa sua; il terzo sarà Orfeo che con il suo canto sublime riescirà ad ammansire persino il terribile Cerbero e riportare la sua Euridice sin quasi sulla soglia del mondo dei mortali.

Spostandosi nel sito insieme agli attori, gli spettatori-visitatori si lasceranno affascinare dall’originalità della messinscena e dall’incanto dei versi.

Successivamente, sarà possibile visitare il sito archeologico e il Museo archeologico Nazionale assieme ad una guida autorizzata.

Per la partecipazione all’evento è necessario l’acquisto del ticket in prevendita. Per info e prenotazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 333.885.63.00, anche tramite WhatsApp.