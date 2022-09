Gambizzarono pregiudicato al San Paolo e ferirono fidanzata minorenne: 4 arresti

Nel corso della mattinata, i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di 4 persone, in carcere, ed una sottoposta all’obbligo di dimora, ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso in duplice tentato omicidio, favoreggiamento, porto e detenzione di arma comune da sparo, esplosione di colpi di arma da fuoco, con l'aggravante del metodo mafioso.

Intorno alle 19.30 del 19 marzo scorso, nel centralissimo viale delle Regioni del quartiere San Paolo di Bari, tre uomini, di 48, 45 e 28 anni, per rispondere all’aggressione di un esponente di un gruppo rivale, un 24enne del posto - che, a sua volta, poche ore prima aveva esploso dei colpi di arma da fuoco nei confronti dell’abitazione di uno di loro - avrebbero affiancato la Suzuki Ignis del 24enne e gli avrebbero sparato 7 colpi, ferendolo all’anca e alla coscia destra, e colpendo la fidanzata 16enne alla gamba sinistra e alla caviglia destra. Una quinta persona indagata, una donna di 48 anni, avrebbe tentato di eludere le indagini e favorire l’impunità dei tre autori del duplice ferimento, fornendo false dichiarazioni e sporgendo una falsa denuncia di furto dell’auto utilizzata per l’agguato, fatta invece demolire e ricevendo in cambio 3mila euro in risarcimento.

Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei cinque indagati e di individuare il movente dei fatti: in carcere i quattro autori presunti dello scontro a fuoco e obbligo di dimora per la donna.