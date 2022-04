Bari, folla nella città vecchia: tra passeggiate e gelati

BARI - Bari si conferma meta prediletta per chi vuole passare un lunedì dell'Angelo diverso. Una passeggiata nella città vecchia, una partita a basket nel playground dell'ex Caserma Rossani o un cono gelato mangiucchiato dando uno sguardo sul lungomare. Ecco la folla che si riversa in piazza del Ferrarese per Pasquetta.