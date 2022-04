Buona Pasqua dalla Gazzetta e da Gianni Ciardo: gli auguri in salsa barese

BARI - Gli auguri di una serena Pasqua tra ironia e amarcord sulla Bari che fu, firmati da un barese doc come Gianni Ciardo e le sue Ciarderie per la Gazzetta. «Vi ricordate quando in via Sparano c'erano le palme? Qui la domenica delle Palme si festeggiava ogni giorno - ironizza il comico barese - ma Bari è sempre bella. Che sia una Pasqua piena di pace per noi tutti».

Con questo video noi della Gazzetta del Mezzogiorno e Gianni Ciardo vi facciamo tanti cari auguri di una serena e felice Pasqua.