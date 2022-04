CRONACA DI BARI - Basta poco per scatenare una rissa ad Acquaviva delle Fonti: una parola di troppo detta da un automobilista un po' irascibile e scoppia il caos. È successo in via Maselli Campagna. Nella piccola cittadina in provincia di Bari alcuni autisti imbottigliati nel traffico hanno dato in escandescenza: ecco il video che immortala la rissa. Sono dovute intervenire le forze dell'ordine per sedare la lite.

A scatenare le furie dei due automobilisti forse una frase di troppo, connessa al traffico intenso. L'episodio si è verificato intorno alle 20. Il video della rissa ad Acquaviva delle Fonti è diventato subito virale, girando di chat in chat.

