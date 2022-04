Con la processione dell'Addolorata partono i Riti Santi a Bari

BARI - Stamattina, venerdì antecedente alle Palme, dal Santuario Sant'Antonio di Bari è uscita la statua della Madonna Addolorata. Questo, come da tradizione, è l'incipit dei riti della Settimana Santa barese. E' la sentita solenne processione della «Vergine» in uscita alle ore 10 dalla Chiesa di Sant’Antonio da Padova che nel 2015 è stata elevata dall’allora Arcivescovo di Bari-Bitonto Monsignor Francesco Cacucci al rango di Santuario. La processione, partita dal luogo sacro di piazzetta Sant'Antonio, si snoda lungo le vie della città fermandosi durante il percorso in alcune chiese del centro storico di Bari. L’Addolorata, accompagnata dai fedeli e dalle bande che intonano musiche sacre e marce funebri, se ne va fra la gente che piange, con il fazzoletto bianco fra le mani ed il suo abito nero che rendono ancor più struggente il dolore. Il corteo delle confraternite, con la statua accompagnata dalla banda cittadina di Bitonto, attraversa le strade di Madonnella tra due ali di persone.