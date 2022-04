Giornata mondiale dell'Autismo, l'appello di una mamma pugliese: «Meno luci blu e più inclusività»

BARI - Mentre i monumenti in tutta Italia si tingono di blu per la Giornata Mondiale della Consapevolezza per l'Autismo, c'è chi in Puglia chiede molta più inclusività per i bimbi affetti da questa malattia. L'appello arriva da Facebook dove una mamma, Giusy Salomone, ha raccontato con ironia ciò che è la sua quotidianità di genitore di un bimbo autistico. Ecco il video.

«Inclusività è un sostantivo femminile - spiega la donna - ossia una tendenza ad estendere a quanti più soggetti possibili il godimento di un diritto o la partecipazione a un sistema o a un'attività. Attenzione! Video altamente impopolare che potrebbe nuocere alla sensibilità di chi non è inclusivo».