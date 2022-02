Bari, al via l’ufficio processi: parla il presidente della Corte d’Appello barese

BARI - Affiancheranno i giudici nello studio dei processi; abbozzeranno alcuni provvedimenti; daranno il loro contributo per smaltire l’arretrato. Sono i laureati che hanno superato il concorso dell’ufficio del processo, nuovo istituto finanziato con i fondi previsti dal Pnrr per il comparto Giustizia. Nel distretto barese sono in 306. Di questi, 110 giovani e meno giovani laureati in Giurisprudenza sono stati assegnati al Tribunale di Bari; 67 al Tribunale di Foggia; 41 al Tribunale di Trani; 88 lavoreranno in Corte d’Appello. Il Presidente della Corte d’Appello di Bari Franco Cassano ha voluto incontrarli per augurare loro buon lavoro