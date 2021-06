Tutto pronto per il G20, Decaro: «Bari torna ad essere palcoscenico internazionale»

BARI - «Alcune zone saranno off limits per questioni di sicurezza, ma dobbiamo tenere conto che vengono le delegazioni di venti Paesi, arrivano da tutto il mondo e sarà una grande vetrina, come lo fu il G7 e anche nel 2019 i risultati derivarono da tutta una serie di iniziative, credo che accadrà la stessa cosa: Bari diventa nuovamente un palcoscenico internazionale e non potremo che beneficiarne nei mesi successivi». Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, rispondendo ai giornalisti a margine dell’inaugurazione della mostra fotografica di Steve McCurry. Le delegazioni del G20 in programma il 29 e 30 giugno a Matera e Brindisi, infatti, arriveranno e alloggeranno a Bari il 28. Per l'occasione il Comune ha organizzato una serie di iniziative. Agli ospiti, ha detto il sindaco, «racconterò le bellezze della nostra città, della nostra storia e delle nostre tradizioni, della nostra enogastronomia che normalmente resta un punto fisso per chi ha la possibilità di passare dalla nostra città. Faremo vedere le straordinarie bellezze, soprattutto il centro storico che ancora una volta si apre come un scrigno. Sarà un bel momento per la nostra città».