Bari, alberi tagliati in via Amendola: polemiche

Bari - A metà maggio era stato aperto alla città, per mostrarne tutto lo splendore: un parco del Settecento con alberi secolari, fiori e piante ornamentali. Parliamo di un'area verde un tempo ricadente nel più ampio perimetro di Villa Bonomo, in via Amendola. Bene: da ieri una parte del viale è spoglia del suo storico verde. Molti alberi sono stati tagliati.

Il parco, da settembre, sarà donato alla città grazie al progetto del complesso residenziale Abiparco e al Gruppo Fanelli che lo ha realizzato. In occasione della sua apertura al pubblico, nel mese scorso, i costruttori fecero sapere di aver assoldato esperti ed agronomi per il restauro conservativo del verde, dell'impianto settecentesco e dei suoi arredi, vasi di terracotta e decorazioni neoclassiche, e di aver messo in cantiere la nascita di una nuova area verde dedicata a relax, giochi per bambini e punti di incontro con «fioriture e vegetazione cangiante durante tutte le stagioni».

Nel frattempo, una parte degli splendidi sempreverde sono stati capitozzati nell'ambito dei lavori della lottizzazione. Molti cittadini gridano allo scandalo e chiedono chiarimenti all'amministrazione comunale.