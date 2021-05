Rogo doloso a Palese, in fumo pneumatici e plastica

Bari - Incendio doloso in un terreno privato nelle vicinanze del perimetrale dell Aeroporto Bari Palese, sulla provinciale 210. Il rogo ha prima interessato le sterpaglie secche trinciate e poi i rifiuti presenti nel rustico. Non solo rifiuti ma anche pneumatici, che hanno disperso in aria parecchie particelle di diossina è alto materiale tossico. Sul posto i vigili del fuoco. In fumo anche alcuni alberi di ulivo.