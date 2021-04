«Permessi di soggiorno subito», a Bari la protesta dei lavoratori irregolari

Anche a Bari questa mattina i rappresentanti dei lavoratori irregolari si sono riuniti in protesta a causa del mancato rinnovo della proroga dei permessi di soggiorno in scadenza a fine aprile, condizione per la quale si ritroveranno nuovamente nell'illegalità. I partecipanti, oltre a sollecitare lo sblocco dei permessi di soggiorno, chiedono un nuovo piano nazionale per l’accoglienza e l’integrazione.

(foto e video Luca Turi)