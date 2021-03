Bari, Palazzo Fizzarotti risplende, restauro in corso

Bari - Completato il restauro del pavimento nel Salone Trecentesco di Palazzo Fizzarotti. Sono passati due anni infatti dal tirocinio avviato in collaborazione con il corso di laurea in conservazione e restauro dei Beni Culturali dell'Università di Bari, Dipartimento di Scienze della terra e Geoambientali e la Fondazione H.e.a.r.t.. Nell'ambito del tirocinio il 7 giugno 2019 era già stato completato il restauro del Salone Rosa. Ora torna a risplendere il pavimento in battuto veneziano della sala trecentesca, impreziosito da inserti in mosaico composto da tessere auree e marmette alla veneziana.

Le restauratrici sono le studentesse del quinto anno Fiorenza Berloco, Sonia Depalo, Giusy Mancarella, Angelica Mancini, Marica Liano, Martina Perulli, Claudia Catacchio, Monica Mastrorilli, Arianna Quarta, Michela Tondi, Rebecca Saverio, Roberta Vittore seguite dalle docenti Tiziana de Lillo ed Elisabetta Longo.