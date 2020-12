Coronavirus, ecco gli auguri di 10 sindaci del Barese per i pugliesi «lontani»

BARI - Dieci Comuni dell’area metropolitana di Bari hanno realizzato una video-cartolina di buon anno dedicata «ai pugliesi che risiedono all’estero o in altre regioni d’Italia, costretti dalla pandemia a non poter ritornare in questi giorni nella loro terra d’origine». E' l’iniziativa dei sindaci di Acquaviva delle Fonti, Altamura, Casamassima, Cassano delle Murge, Cellamare, Corato, Gravina, Putignano, Rutigliano e Turi, riuniti nell’associazione Cuore della Puglia, che hanno affidato al documentarista Lorenzo Scaraggi la realizzazione di un video con le immagini delle dieci città. "Caro pugliese che sei nel resto del mondo, in Canada o in Lombardia, a Chicago o a Caracas, in un ospedale di Londra o in Africa: ovunque tu sia, sappi che qui dove sei nato c'è una comunità che non ti ha dimenticato e che non vede l’ora di poter riabbracciarti dopo la lunga, interminabile stagione del Covid». E' un passaggio della lettera che accompagna il video, scritta dal sindaco di Acquaviva, Davide Carlucci, presidente dell’associazione. Nella lettera e nel video sono descritti i luoghi più caratteristici delle dieci città, che «stiamo cercando di rendere migliori di come li avete lasciati - scrivono i sindaci - provando a fare in modo che nessuno sia più costretto a lasciarli».