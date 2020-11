Le parole d'amore di Sophia Loren per la Puglia: il grazie social di Emiliano

BARI - «Grazie Sophia Loren per queste parole di amore verso la Puglia e verso il Sud, per essere stata magnifica interprete di una storia sul senso della convivenza e della tolleranza, per averci fatto sentire con la Regione Puglia, Apulia Film Commission e Puglia 365 parte di questo progetto che sta portando alto il nome della nostra terra in tutto il mondo», con queste parole d'ammirazione pubblicate sui social il governatore Michele Emiliano ringrazia l'attrice premio Oscar, Sophia Loren protagonista del film “La vita davanti a sé”, diretto da Edoardo Ponti (il figlio della diva) e completamente ambientato a Bari. La pellicola è disponibile sulla piattaforma Netflix.