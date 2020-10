Covid 19 in Puglia, la campagna della Regione. Emiliano: «Ospedali reggono aumento contagi»

BARI - «È evidente che la ripresa di tutte le attività in tempo di pandemia, la riapertura delle scuole, il ritorno delle vacanze, hanno determinato un innalzamento dei contagi. Si tratta in gran parte di persone asintomatiche o paucisintomatiche, quindi al momento non c'è uno stress della struttura ospedaliera e nessuna particolare preoccupazione. Però il virus circola e circola con grande intensità». Lo ha detto il governatore Michele Emiliano al Forum Mediterraneo Sanità che si è svolto in Fiera del Levante, commentando i dati del bollettino epidemiologico pugliese di oggi regista un’impennata di 196 contagi in 24 ore. «Come abbiamo imparato in tanti mesi di esperienza - ha aggiunto l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, assessore regionale alla Sanità in pectore - non è il dato di una giornata che deve essere valutato, ma l’andamento della curva nel suo complesso. Il dato di oggi è legato alla casuale coincidenza di un aumento di casi in due province. È una situazione da monitorare attentamente che deve comunque invitare tutti noi alla massima attenzione e prudenza».

E sul trasporto pubblico commenta: «Bisognerà prendere dei provvedimenti, non solo mettere la mascherina sempre quando c'è un contatto ravvicinato con altre persone. Bisognerà fare in modo, ad esempio, che il trasporto scolastico possa essere meno stressato, ipotizzando anche orari delle lezioni sfalsati: i mezzi pubblici non sono aumentati anche perché il governo non ha ritenuto di stanziare nemmeno un euro per rafforzare il sistema del trasporto pubblico e scolastico», ha aggiunto il governatore al Forum Mediterraneo Sanità che si è svolto in Fiera del Levante, commentando i dati del bollettino epidemiologico pugliese di oggi che ha riportato un’impennata di 196 contagi. «Attendiamo - ha continuato - il decreto della presidenza del Consiglio. La struttura ospedaliera pugliese, comunque, sta reggendo bene anche se, com'è ovvio, c'è grande attenzione nel rafforzarla ulteriormente in questi giorni».