Giorgia Meloni impara a fare le orecchiette a Bari Vecchia: «Sono per Emiliano, per consolarlo dopo il voto»

I primi tentativi non sono andati proprio a buon fine. Ma, aiutata dall'esperienza delle signore di Bari Vecchia, Giorgia Meloni nella sua trasferta nel capoluogo pugliese è riuscita anche a fare le orecchiette e i cavatelli con le sue mani, sotto gli occhi dei curiosi, del deputato Marcello Gemmato e del consigliere comunale di Bari Filippo Melchiorre: «Queste? Sono per consolare Emiliano lunedì dopo il voto - ha dichiarato - al tempo della globalizzazione, l'Italia eccelle in qualità e identità, fattori non difesi affatto dal centrosinistra».