Bari, si riaccendono le luci su Parco 2 Giugno, Decaro: «Riprendiamoci i nostri spazi ma con le mascherine»

BARI - «Riaccendiamo le luci su parco 2 Giugno e riprendiamoci i nostri spazi di libertà nel rispetto della nostra salute e di quella degli altri», con queste parole il sindaco Antonio Decaro ha inaugurato la nuova illuminazione nel parco cittadino di Bari con uno stuolo di cittadini. La passeggiata al tramonto è resa ancora più suggestiva, come mostrano le immagini, dal numero di persone che indossa rigorosamente le mascherine a causa della nuova ordinanza prevista dalla Regione che obbliga l'uso dei dispositivi di protezione anche nei luoghi all'aperto.

Come aveva anticipato l'assessore Galasso, anche lui presente all'inaugurazione, il nuovo parco 2 Giugno, nelle ore serali, è veramente sbalorditivo poiché per la prima volta è completamente illuminato in ogni zona, compresi i viali secondari in ghiaino e sterrati mai illuminati sin dalla loro esecuzione, e che per questo erano poco sicuri.