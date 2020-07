Monopoli, riuscita la simulazione di soccorso nel lago sotterraneo

MONOPOLI – Grotta del Canale di Pirro, lo speleosub salvato a tempo di record. Nell’Abisso Boscia-Rotolo è stato perfettamente rispettato il cronoprogramma dell’esercitazione che ha visto l’alternanza di diverse squadre si soccorso Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico). La barella con il ferito è riemersa in superficie prima dell’alba, alle 5.10, dopo avere superato 6 dislivelli incluso il più profondo di 100 metri in verticale (pozzo dei veneti). Sono stati 25 gli speleologi che hanno partecipato all’esercitazione in contrada “La Cavallerizza” a pochi metri dal territorio di Alberobello. Il ferito, uno speleologo non un manichino, è stato sostituito in almeno 2 occasioni. «Questa era un’esercitazione ma in caso di un vero incidente» spiega Gianni Grassi presidente Cnsas Puglia «avremmo bisogno di più soccorritori». E poi ci sarebbe la necessità di allargare i tratti più stretti. Così l’esercitazione è servita ad affinare i protocolli di sicurezza in una situazione verosimile di emergenza in grotta e che spesso è correlata a lussazioni o peggio a fratture da traumi da caduta. In questo caso è stato simulato un malessere su uno speleosub che non è riuscito a rispettare le fasi di decompressione.

La Boscia-Rotolo è infatti una cavità che ha un ingresso angusto e poi di sviluppa su più livelli seguendo la stratigrafia profonda del calcare fino a incrociare la faglia del Canale di Pirro e qui piomba dopo un salto di 100 metri nel punto più basso, al livello del mare, ossia -264 metri dalla superficie. E poi la grotta diventa subacquea per altri 60 metri in verticale, ma si è nella falda che è tutta ancora da esplorare.