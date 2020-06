Bari, prove di convivialità post Covid 19: a Madonnella la piazza è verticale

BARI - A Bari nascono le piazze verticali, nel quartiere Madonella: l'idea del sindaco Decaro per permettere ai cittadini di Bari di tornare a vivere in strada. In questo momento si sta esibendo l'Orchestra del Petruzzelli con il quintetto di fiati. E i baresi rispondono più che bene: come mostrano le immagini, pubblicate su Facebook in diretta dal sindaco Antonio Decari, tutti si sono seduti con le dovute distanze a seguire lo show.

«Visto che i cittadini non possono andare a vedere gli spettacoli, in questo modo sono gli spettacoli ad andare dritti dai cittadini - dichiara Decaro - tutti distanziati, come vedete, con persone contingentate e abbiamo deciso di chiudere la strada rispettando al tempo stesso le normative, con tanto di mascherine distribuite ai 4 angoli della città».