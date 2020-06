Bari, riapre l'Orto Domingo, Decaro: «Ripartire significa riconquistare gli spazi»

BARI - Orto Domingo ritorna in mano ai baresi. Il sindaco Antonio Decaro, ha visitato l'orto urbano in via Lucarelli, mostrando in un video sui social come gli spazi verdi si stiano rianimando, presi d'assalto da adulti e bambini: «Ripartire significa anche riconquistare gli spazi in città» spiega Decaro in diretta Facebook con tanto di incursione di una simpatica anziana che ha ringraziato il sindaco per la serenità trasmessa durante la fase di lockdown.