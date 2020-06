Policlinico Bari, ecco 3 nuove sale operatorie di oculistica per ridurre i tempi di attesa

BARI - A settembre sarà operativa la nuova clinica oculistica del Policlinico di Bari, con tre sale operatorie dedicate, nuovi ambulatori chirurgici e spazi per la didattica. I lavori di ristrutturazione del padiglione sono entrati nella fase finale, dopo lo stop forzato per l’emergenza Covid. Il cantiere è stato riaperto a inizio maggio, la fine dei lavori è prevista a settembre. «La profonda trasformazione degli spazi della clinica oculistica, con percorsi di accesso distinti e più sale operatorie, ci consentirà di incrementare sia l'attività chirurgica che le prestazioni ambulatoriali, abbattendo i tempi di attesa per i pazienti», spiega il direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore.

Il padiglione di oculistica si articola su cinque livelli. Al piano interrato c'è il pronto soccorso e 12 ambulatori; al piano rialzato il centro di ipovisione, la direzione, gli spazi per la didattica e gli spogliatoi. Al primo piano ci sono le 3 sale operatorie e i 3 ambulatori chirurgici con corridoi sterili, percorsi di uscita sporco separato, aree di sterilizzazione e un nuovo accesso attraverso l’ascensore montaletti.

Le stanze di degenza sono collocate al secondo piano e gli spazi per la didattica universitaria sono al terzo piano con gli studi medici. «Siamo ansiosi di abitare i nuovi spazi - dichiara il professore Gianni Alessio, direttore dell’unità operativa di oftalmologia universitaria - nel 2019, con due letti chirurgici e il centro per le maculopatie con l’arco sterile, abbiamo eseguito 17.000 interventi. Grazie alle nuove sale, con garanzia di sterilità degli ambienti e dei materiali, potremo assicurare un’assistenza più rapida e fare numeri a cinque cifre importanti».