Castellana Grotte, rubarono auto di un medico da parcheggio ospedale: arrestati

I carabinieri di Castellana Grotte (Ba) hanno arrestato due persone con l’accusa di furto aggravato in concorso. A finire in manette sono stati R.M. 30enne e V.M. 33enne, entrambi del quartiere di Bari Carbonara, già noti alle Forze dell’Ordine.

I due, lo scorso febbraio, si erano recati nell'ospedale di Castellana Grotte (Ba) e, fingendosi malati avevano iniziato a girovagare per i piani. Giunti nel Reparto di Chirurgia, hanno rovistato all’interno dell’ufficio di uno dei chirurghi e, approfittando della sua assenza in quanto impegnato in sala operatoria, si erano impossessati della chiave dell’auto del dottore. Da lì si erano diretti nel parcheggio e l'avevano rubata, dirigendosi verso Bari.

I militari hanno analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza e sono riusciti a ricostruire il tutto. I due sono poi stati rintracciati e condotti in carcere. Proseguono le ricerche del mezzo rubato.