Bari, ecco la vita post-Covid nei ristoranti: termometro, QR code e mascherine

BARI - Riaprono anche per la prima volta i ristoranti che in queste settimane non hanno offerto servizio a domicilio o take-away e hanno preferito ricominciare direttamente da oggi a servire ai tavoli. Abbiamo fatto capolino in uno dei locali di riferimento della città vecchia, il ristorante Il Pescatore, dove è stato attuato il protocollo di sicurezza, che prevede controllo della temperatura all'ingresso, prenotazione, QR code per leggere il menu e la carta dei vini, tovagliette monouso, mascherine per il personale e distanziamento. Un mondo totalmente nuovo, che finora non avremmo mai potuto immaginare. Come spiega nel video il titolare del locale, Onofrio De Benedictis, la capienza del ristorante è stata ridotta del 70% dai 160 coperti inizialmente previsti. Ma nonostante i guanti e i dispositivi di protezione, tutti sono felici di ripartire.