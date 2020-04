Nipotini lontani al tempo del Covid 19, il sindaco di Mola «postino» porta gli auguri al nonno

BARI - «Viviamo in provincia di Milano e non vediamo i nostri nonni da Natale per colpa del coronavirus. E non possiamo neanche raggiungerli con le videochiamate perché non hanno Whatsapp. Oggi è il compleanno del nonno e vogliamo scrivergli quanto ci manca e fargli gli auguri. La mamma ci ha detto che lei, signor sindaco, potrebbe aiutarci a far arrivare a casa dei miei nonni il nostro messaggio. Può farlo per noi?». Firmato Mattia (10 anni), Riccardo (8) e Adriano (6).

È la lettera che tre cuginetti residenti in Lombardia, a Cologno Monzese e a Rozzano, hanno fatto arrivare via mail al sindaco di Mola, Giuseppe Colonna, chiedendogli di fare, al posto loro, una sorpresa al nonno che compie 86 anni e sta in Puglia. E così è stato. «Sono felice, nel mio piccolo, di aver portato un pò di gioia in questo momento difficile», ha detto poi il primo cittadino