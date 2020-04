Coronavirus, Corato: 90enne si fa portare a casa la pensione dai carabinieri, il servizio per anziani soli

Un uomo di 90 anni di Corato (Ba) nei giorni scorsi si è rivolto ai Carabinieri del posto perché venuto a conoscenza dell'iniziativa tra l'Arma e le Poste per potersi far consegnare direttamente a casa la pensione in questo momento di emergenza. Effettivamente questa mattina un militare ha ritirato la somma di denaro per conto dell'anziano e gliel'ha recapitata a casa. Il servizio è gratuito, e oltre a evitare l'esposizione di anziani a possibili contagi riduce anche la possibilità di scippi. La prestazione non potrà essere resa a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione delle pensione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari. È un servizio per aiutare le persone più sole e in difficoltà.