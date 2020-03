Coronavirus, Decaro porta la spesa a casa di un anziano: «Non vi lasciamo soli»

BARI - Il sindaco Antonio Decaro è in prima linea assieme a uno dei 700 volontari del Comune di Bari, e ha portato la spesa direttamente a casa di un anziano. Si tratta del signor Vito, un cittadino sostenuto dal programma dell'assessorato al welfare pensato per persone sole e over 70 in isolamento domiciliare, soggetti vulnerabili asintomatici e cittadini non autosufficienti e con disabilità. Il video pubblicato sulla sua pagina Facebook mostra il primo cittadino che consegna a domicilio i viveri al tenero nonnino. «Grazie all’aiuto di tantissime associazioni che si sono messe a disposizione - scrive Decaro - e soprattutto grazie al cuore di tante grandi imprese, attività commerciali, singoli cittadini e associazioni di categoria stiamo cercando di non lasciare nessuno da solo. Questo è il grande cuore dei barese»