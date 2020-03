Giovinazzo, cc invitano persone a non sostare sulle panchine: «Siamo in emergenza»

Il decreto che obbliga tutti a rispettare le distanze e a uscire di casa solo per comprovate esigenze non è sempre semplice da rispettare. A Giovinazzo (Ba) questa mattina i carabinieri hanno fermato alcune persone che erano sedute sulle panchine, all'aria aperta, invitandole ad andarsene a casa e a non sostare a lungo sulle panchine. Nel video si sente il carabiniere che urla «Siamo in emergenza sanitaria». Un'altra visione dei giorni particolari in cui stiamo vivendo.