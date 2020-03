Bari, paura Coronavirus: stazione deserta

BARI - Paura contagio. Gli effetti della psicosi sono evidenti in diversi punti delle città. Uno di questi è la stazione centrale di piazza Aldo Moro. All'interno sono pochi, pochissimi i pendolari presenti. All'esterno, la fila del taxi non si muove. Certo è domanica ma in altri periodi anche nel giorno di festa c'era sempre un gran via vai di persone.

A Bari alle 12 le banchine erano deserte, senza il consueto via via di passeggeri. Stesso discorso questa mattina. Certo, mancano all’appello le migliaia di studenti che affollano i treni da e per la città ma di certo anche molti pendolari hanno scelto di non utilizzare i mezzi di trasporto.