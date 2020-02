Bari, svaligiano appartamento di una pensionata: 3 ladri colti in flagrante

Nella tarda mattinata di ieri i carabinieri di Bari hanno arrestato in flagrante per furto in un appartamento tre baresi, L.N., 49 anni, P.M., 29, C.G., 24. I tre sono stati sottoposti a un controllo e avevano ancora la refurtiva, rubata nella casa di una pensionata 79enne a Picone. La signora era uscita poco prima, e i topi d'appartamento avevano portato via 450 euro in contanti e vari monili in oro. Avevano anche 4 chiavi di porte blindate. Tutto è stato restituito e i tre sono stati condotti in carcere.