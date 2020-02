Bari, l'inaugurazione dell'anno giudiziario al Tar a ritmo di musica brasiliana

Inaugurazione dell'anno giudiziario amministrativo al Tar di Bari a ritmo di musica brasiliana. Dagli appalti ai ricorsi, questa mattina a in occasione della cerimonia di inaugurazione, la relazione dei risultati conseguiti è stata preceduta da un'esibizione di musica brasiliana, con la voce di Francesca Leone.

Nel 2019 i nuovi ricorsi depositati davanti al Tar Puglia sono stati 1.587, in linea con il 2018; i ricorsi decisi sono stati 1.872, di cui 420 riguardano nuove istanze. «In definitiva anche quest’anno il bilancio si è chiuso con un saldo attivo, pari a 285 affari», ha detto il presidente del Tar Puglia, Angelo Scafuri. Il numero dei ricorsi ancora pendenti è pari a 3.921, nel 2019 l’arretrato è stato abbattuto del 6,8%. Solo una ventina di anni fa i ricorsi pendenti erano circa 34mila, ha evidenziato Scafuri nella relazione. «Il programma di smaltimento dell’arretrato - ha precisato il presidente del Tar - non verrà attuato nel 2020 perché, come a decisione del Consiglio di Presidenza, il Tar Bari è incluso tra i tribunale non in situazione di emergenza».