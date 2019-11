Anci, sindaco di Bari Decaro rieletto presidente per i prossimi 3 anni

Il sindaco di Bari Antonio Decaro è stato rieletto per acclamazione nuovo presidente dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per i prossimi tre anni. La votazione si è tenuta ad Arezzo nell'ambito della 19esima assemblea congressuale ANCI, e che vede la città toscana impegnata in una tre giorni di appuntamenti. Nel pomeriggio è atteso l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

NESSUN COLORE POLITICO - «Lavorerò per il tricolore delle nostre comunità - ha dichiarato Decaro - L'Anci è un'assemblea straordinaria, perché in un momento particolare in cui la politica nazionale si divide per la rincorsa a rappresentare una parte, noi siamo uniti nell'onore che abbiamo nell'amministrare le nostre comunità. Anci non sarà mai un partito, è la comunità più importante del nostro paese, siamo amministratori locali che si preoccupano della gente, non abbiamo colore politico: i nostri colori sono il verde, il bianco e il rosso delle fasce che indossiamo».