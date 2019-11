Bari, inaugurato il nuovo mercato coperto di San Pasquale in via Amendola VD

BARI - È stato inaugurato questa mattina alla presenza del sindaco Antonio Decaro, dei commercianti e dei residenti, il nuovo mercato coperto di San Pasquale in via Amendola, che chiude definitivamente il mercato aperto di via Nizza.

Già da questa mattina i mercatali hanno cominciato a beneficiare dei 29 box mentre per i residenti non c'è più l'ingombro dei camion nelle aree di sosta e della sporcizia che veniva abbandonata al termine del mercato. La nuova struttura è composta da due livelli con una superficie complessiva di circa 1445 mq e un piano interrato da adibire ad autorimessa per circa 50 posti auto.