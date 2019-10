Capurso, Mauriccio è il dj più giovane d'Italia: dalla consolle allo spot con Pio e Amedeo

BARI - Ha solo 12 anni ed è il dj più giovane d'Italia: lui è Maurizio, in arte Mauriccio dj, un ragazzo di Capurso che della consolle ha fatto la sua vocazione. Tra sagre, feste private, compleanni e school party questo giovanissimo artista ha coltivato la sua passione per la musica sin da piccolo, tanto da sbarcare in tv. L'avrete sicuramente notato in un noto spot della Vodafone in compagnia del duo comico foggiano Pio e Amedeo, che (come mostrano le immagini) sta supportando la carriera di questo giovane e ambizioso pugliese. Inconfondibile con le sue guance paffute e la sua solarità, questo piccolo genio della musica house sta letteralmente prendendo il volo nel mondo dello spettacolo.

Come racconta il papà Massimo, il talento di Mauriccio è stato notato anche dal programma Tu si que vales e, dopo aver superato due selezioni, probabilmente potrebbe essere scelto per far parte della nuova stagione. Tra le ultime novità che lo riguardano c'è la sua partecipazione al TourMusicFest di Milano. Unico bambino presente alla competizione, si è esibito di fronte ai più grandi dj internazionali. Sicuramente sentiremo ancora parlare di questa piccola stella della musica elettronica.