Maltempo a Bari, pochi minuti di pioggia incessante e Carbonara si allaga

BARI - Basta un po' di pioggia battente e le strade di Carbonara si allagano: come mostrano le immagini ecco il risultato dopo un breve ma intenso temporale che ha colpito la città di Bari attorno alle 15. Tanti i disagi in via De Marinis. Il filmato è stato pubblicato sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro da alcuni cittadini: i vicoli della città vecchia sono completamente invasi dall'acqua creando problemi per le auto e le abitazioni.