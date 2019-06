Putignano, tre ciclisti travolti sulla statale 172: uno è grave + VIDEO +

Tre ciclisti di Putignano sono stati investiti domenica mattina sulla statale 172 al Km 27+500: l'incidente è avvenuto in via Alberobello, a poca distanza dal rondò che porta all'oasi di Barsento. Per cause ancora da accertare, il conducente di un'auto, un uomo di Alberobello, si è imbattuto nel gruppo di ciclisti travolgendone alcuni: uno di loro è finito sul parabrezza dell'auto ed è stato scaraventato sull'asfalto. Un altro è finito addirittura in una scarpata adiacente. Le immagini di Tonio Coladonato sono significative del terribile impatto.A dare l'allarme e ad allertare i soccorsi è stato lo stesso automobilista. Uno dei tre ciclisti è stato trasportato in codice rosso, meno gravi le condizioni degli atri due amici. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, i rilievi sono stati affidati alla Polizia locale e ai Carabinieri. (Facebook Tonio Coladonato)