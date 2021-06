«Disconovità», arriva la versione remix del successo del salentino Ray Campa

Non si ferma il percorso del salentino Ray Campa: è pronta infatti in vista dell'estate la versione remix del suo successo Disconovità, che racconta in musica le emozioni di ascoltare le canzoni alla radio. La nuova versione è stata creata grazie al dj Stefano Dani, che ha saputo regalarle una nuova sonorità che ricorda molto quelle degli anni '90, periodo d'oro della dance. Il mastering è a cura di Alex Zuccaro.

Disconovità sarà anche il nome della compilation dance di imminente pubblicazione, realizzata con l'apporto dei migliori dj del momento, e potrà essere acquistata in preorder nel formato CD e LP. Il vinile sarà stampato in tiratura limitata per festeggiare i vent'anni del Festival Disco Novità di Molfetta (Ba).

La compilation rientra nel progetto "Radio Friendly", la campagna nazionale per la valorizzazione delle emittenti radiofoniche Il brano è presente nella classifica condotta da Andrea Terrezza "Riviera Trend" e trasmesso dalle radio del Circuito Airplay come "Disco Novità.