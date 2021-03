«Disco novità», il salentino Ray Campa canta le emozioni della musica alla radio

«La tua radio preferita ti regala tante novità, i successi e le anteprime musicali, solo qualità!». Con queste parole il salentino Ray Campa, nel suo nuovissimo brano dal titolo 'Disco Novità' afferma che: “la musica, quella vera, in radio riesce a emozionarti ancora.” Un brano orecchiabile che ti cattura al primo ascolto: “ti accende, ti fa sorridere e ti riempie il cuore”.

Ray Campa (all'anagrafe Raimondo Campa) è interprete e compositore della musica, arrangiata da Alessio Gaballo, con il tocco di classe del M° Alex Zuccaro (arrangiatore di Franco Simone ed altri), e alla batteria Giulio Rocca (batterista di Alex Britti, Al Bano Carrisi e Antonio Maggio).

Prodotto dalla 'Tilt Music Production Londra' è distribuito dalla Sony Orchard New York. Il videoclip del brano è stato realizzato dal filmaker rivelazione 2020 Daniele Fusco (3° posto nella classifica mondiale del concorso internazionale 'Inspiration Photographers').

Il brano, scritto dall’editore radiofonico Luigi A. Catacchio, ha spiegato cosa è il 'Disco Novità': «È il jingle che la maggior parte delle radio manda in onda prima della trasmissione di una novità musicale, ma è anche il festival omonimo organizzato da 20 anni nella città di Molfetta (Ba). Il brano del “Disco Novità” è “The official theme song”».