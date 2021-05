«Flop Gold»: i «fallimenti d'oro» della pugliese Ryah, entrata nell'etichetta di Big Fish

Si chiama 'Flop Gold' è il titolo del nuovo singolo della cantautrice pugliese Ryah (è originaria di Corato), prodotto da Andrea Piraz per la nascente “Tempo Records”, etichetta discografica del producer di fama internazionale Big Fish.

Ryah ha saputo catturare l’attenzione dei producers attraverso un contest indetto dalla Tempo Academy, aggiudicandosi il suo spazio all’interno del roster dell’etichetta. “Flop Gold” (Fallimenti D’oro), è un inno alla “disciplina del fallimento”, celebra le piccole sconfitte della vita, quelle che ci rendono persone consapevoli del nostro scopo nel mondo. “A volte dovremmo ringraziare per aver fallito : grazie agli errori del passato impariamo a conoscerci e ad essere più forti”.

«Flop Gold, è un brano Pop dalle sfumature R&B con una grande missione motivazionale che ci incoraggia a non mollare, ad essere oggi la versione migliore di noi stessi - racconta - Ci invita a credere e perseverare per raggiungere i nostri obiettivi nonostante, molto spesso, questo significhi percorrere una strada in salita, andare contro corrente. Quella di Flop Gold è una corsa contro il tempo che porta dritto verso la realizzazione di se stessi, ricordandoci che c’è sempre un’altra chance e, se lo vogliamo, non è mai finita qui»

Classe ‘93, RYAH è un fiume in piena: esplicita e romantica (quanto basta). Cresciuta con la danza e la musica degli anni ‘90, rivela sin da subito notevoli attitudini da performer e scrittrice, lasciando trasparire ogni aspetto di sé, trascinando il pubblico in un mondo rosa fatto d’amore con sfumature più scure e torbide, di delusioni ed avventure.

Avvia la sua carriera nel 2011 grazie al percorso formativo presso un’accademia musicale in terra di Puglia, terminato nel 2017. Nasce con il Pop, si diverte con l’EDM e sperimenta con la Trap: un percorso variopinto che le ha consentito di sviluppare un’incredibile versatilità.