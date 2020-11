Regalatilaluce: il progetto del rapper salentino Revman e dell'attrice Irene Antonucci per proteggere le donne

L'attrice Irene Antonucci e il rapper salentino Revman lanciano l'hashtag #regalatilaluce. Il progetto nasce in prossimità del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Entrambi, da sempre, hanno avuto una particolare attenzione verso questo grave problema. Il loro ultimo lavoro rappresenta un videoclip, dove lei e lui, donna e uomo, insieme, alternandosi accendono una luce per sensibilizzare le donne vittime di violenza a denunciare.

Le frasi pronunciate nel video sono molto incisive e forti, rappresentano delle pillole d'amore che si spera arrivino a chi si trova in difficoltà. Il video è stato realizzato da Federica Sclippa, promosso da Studio 4 Fold Srls e dal Social media strategist Marco Mezzenga. L'iniziativa nasce dall'esigenza delle sopraccitate persone di dire no alla violenza, di dire no al l'oscurità, così da trasmettere una luce di speranza e salvezza.