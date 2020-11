«Tequila», in radio il nuovo singolo del progetto RæstaVinvE, che anticipa l'album d'esordio

RæstaVinvE è il risultato della collaborazione fra Vinvè (produttore, compositore e cantautore) e Ræsta (cantautore polistrumentista), due entità artistiche che hanno unito la loro musica in un progetto biunivoco sfociato nel disco d’esordio di prossima pubblicazione “Biancalancia”, che uscirà presto supportato e co-finanziato da Pugliasounds Record 2020/2021, la nuova linea di intervento per sostenere e rilanciare il comparto musicale messa in campo da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese.

Dopo l’uscita dei singoli “Non sono nato ieri” e “Senza cuore” (scritto da Vinvè insieme con Francesco Di Bella dei 24Grana), arriva in radio “Tequila”, brano che esplicita le singole essenze dei due artisti e ne definisce le caratteristiche di duo esecutivo. Il brano, cantato da entrambi a differenza dei precedenti, è una riflessione, una domanda a risposta aperta che immerge nell’ambito tematico della dimensione di coppia. In particolare tutto ruota attorno al ruolo della donna: "Vogliamo tutti la donna emancipata, ci disperiamo quando poi è occupata..." – racconta il testo. Il brano è stato realizzato con il supporto di Maurizio Loffredo presso Gli Artigiani Studio in pieno lockdown, a prova della forte motivazione del duo nel mandare avanti il progetto senza sosta. Il pezzo esce accompagnato da un videoclip nato da un'idea di Roberto Genovesi, dal sapore estivo (girato interamente nella favolosa Peschici) ma dai tratti melanconici non troppo velati.

L’album “Biancalancia” vede la co-produzione di Maurizio Loffredo ed evidenzia la forte ricerca di nuove sonorità dal sapore internazionale. Intense sezioni ritmiche, tocchi rapidi di pianoforte, suoni sintetizzati e campionati alternati a strati di chitarre ipnotiche, sono il marchio di fabbrica dell’intero progetto. I RæstaVinvE non rinunciano alla poetica leggera ed autoironica della corrente indie italiana, senza però mai avvicinarsi al comune ed attuale mondo dell’home recording, volutamente low-fi.

RæstaVinvE è un duo di origini pugliesi composto da Vincenzo Vescera (Vinvè), produttore e cantautore, e Stefano Resta (Ræsta), medico e cantautore polistrumentista. Il loro sound affonda le radici nell’alternative rock (è possibile riconoscere le influenze di alcuni artisti anglosassoni come Radiohead, Elliott Smith, Grizzly Bear), dando uno sguardo alle atmosfere indie più

contemporanee e collegandosi anche ad un pop cantautorale italiano più tradizionale. Il 15 maggio 2020 esce il primo singolo estratto dall’album Biancalancia, “Non sono nato ieri". Il 19 giugno arriva in radio il secondo singolo “Senza cuore”. Il 9 ottobre è il turno di “Tequila”.