Acquasumarte: ecco il video di «Vita d'artista», title-track del nuovo album della band di Monopoli

È la titletrack “Vita d’artista” ad accompagnare, con un videoclip realizzato da BARA_TRO -Fabrizio Faco Convertini, l’uscita del nuovo album della band pugliese Acquasumarte, avvenuta lo scorso sabato 7 dicembre nei negozi, in digital download e su tutte le piattaforme streaming, con il supporto di Dischi Uappissimi.

Il disco è uscito a distanza di un anno dal precedente “Vivere non si può”, al quale si ricollega per continuare a raccontare il percorso di arte e di vita fatto negli ultimi cinque anni. Un percorso ricco di traguardi, di nuove opportunità di crescita e di profonde prese di coscienza, che ha portato grande energia all’interno del gruppo, ma anche cambiamenti come l’arrivo di Pierfrancesco Trisolini, nuovo bassista al posto di Federico Caramia (con la band dal 2016), che si affiancherà sul palco a Vincenzo Aversa (voce e chitarra), Antonio Conte (tastiera) e Francesco Todisco (batteria) per i prossimi concerti.

L’album si apre proprio con “Vita d’artista”, una canzone che ispira tutto il nuovo lavoro, e che rivolgendosi all’ascoltatore lo invita a riflettere sul concetto di vita uguale a opera d’arte e sulle difficoltà di vivere da artista, ponendoci obiettivi sempre più alti e cercando di superarli nonostante le incertezze e gli ostacoli che la vita ci riserva.

Nel video, la canzone diventa colonna sonora perfetta delle divertenti e assurde vicende del protagonista, il folle e irriverente Jimmy Tastiera, personaggio tanto autentico quanto grottesco, a metà strada tra un punkabbestia e un trapper, ideale per raccontare, in chiave tragicomica, il senso di essere artista. Quasi quattro minuti di metafore di vite artistiche in cui ognuno di noi può ritrovarsi e rivedersi a suo modo.

L’arrangiamento del brano, al servizio di un cantato dal carattere discorsivo e confidenziale, è caratterizzato dall’incipit incisivo della tastiera, dal suono secco della batteria e da un basso trascinante, cui vanno ad aggiungersi le particolari armonie dell’ukulele di Ronny Gigante e il suono ipnotico dell’hang drum di Valentino Fanizza, che bene si coniugano con il carattere onirico del videoclip.

Acquasumarte è una band pop cantautoriale di Monopoli (BA) attiva da 10 anni. Dopo gli album "Torniamo presto" (2014) e "Vivere non si può" (2018), il nuovo album "Vita d'artista" vanta collaborazioni con Renzo Rubino, Carmine Tundo (La Municipàl), Ronny Gigante, Giorgio Spada e Luciano D'Arienzo (Vegetable G).