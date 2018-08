Eminem lancia «Kamikaze» senza preavviso, tornano i Tiromancino. Mengoni annuncia nuovo disco

Il venerdì è giorno di nuove uscite discografiche, ecco perché da oggi nasce una nuova rubrica di #Gazzettamusic, un appuntamento settimanale che in meno di due minuti di video condensa tutte le news più importanti su dischi e singoli freschi d'uscita. In questo primo 'episodio', la notizia di Eminem che nottetempo, senza annunciarlo, ha lanciato il nuovo album "Kamikaze", da cui ha estratto il singolo "Greatest". Poi il ritorno dei Tiromancino di Federico Zampaglione, con "Noi casomai", uno dei quattro brani inediti che lancia il greatest hits della band, "Fino a qui", in uscita il 28 settembre. In tema di ripresa del campionato di calcio, Alessio Bernabei termina la sua estate con il singolo ballabile "Messi e Ronaldo". Inoltre Marco Mengoni ha annunciato che il 30 novembre 2018 uscirà il suo quinto album di inediti, di cui ancora non si hanno notizie.

Tutti i nuovi singoli usciti oggi, 31 agosto 2018:

Jericho ft. Il Cile e Bianca Atzei - Come in un'isola

Riccardo Sinigallia - Ciao cuore

Alvaro Soler - Puebla

Mahmood - Milano good vibes

Michael Jackson X Mark Ronson - Diamonds are invincible

Twenty One Pilots - My Blood and a few others from trench

Troye Syvan - Lucky strike

MAGIC! - Motions

Passenger - Survivor

Alesso - Remedy

The Kooks - Kids