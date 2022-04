Tempi post Covid, quali sono secondo voi le armi per il primo approccio?

Sappiamo quanto è difficile per un uomo o per una donna ricominciare (soprattutto dopo il Covid) a cercare l'amore. Prima tra un cocktail offerto in un bar o una passeggiata nei luoghi più romantici delle varie città, la scintilla poteva scattare in maniera molto più semplice.

Ora invece gli approcci sono quasi tutti filtrati dallo schermo di uno smatrphone o di un pc. Secondo voi quali sono le "armi" più comuni ed efficaci per permettere alla freccia di Cupido di fare breccia nel cuore del vostro lui o della vostra lei?

